Flutter Entertainment ADR Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Flutter Entertainment-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 14464,6 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 16870 GBP liegt, was einer Abweichung von +16,63 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 14599,1 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +15,56 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Flutter Entertainment-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Flutter Entertainment liegt bei 44,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, beträgt 18,72 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Flutter Entertainment-Aktie, wobei insbesondere die Dividendenrendite und das Sentiment im Netz zu berücksichtigen sind.