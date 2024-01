Flutter Entertainment ADR Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Bewertung der Aktie von Flutter Entertainment durch Analysten zeigt gemischte Meinungen. Von insgesamt 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 155,2 EUR, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1,54 Prozent steigen könnte. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Flutter Entertainment.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu analysieren. Aktuell wird die Flutter Entertainment mit einem RSI von 55,9 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 49, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schneidet Flutter Entertainment mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit (0,87 %) nur leicht niedriger ab. Die Differenz von 0,87 Prozentpunkten führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken zeigt sich eine überwiegend positive Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen. Das Stimmungsbarometer stand an drei Tagen auf grün, wobei negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An drei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf Flutter Entertainment diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Gut" eingeschätzt.

