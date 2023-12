Flutter Entertainment ADR Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Flutter Entertainment zeigt, dass der aktuelle Kurs von 160 EUR um 4,04 Prozent unter dem GD200 (166,73 EUR) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 150,2 EUR, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Flutter Entertainment als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität bei Diskussionen über Flutter Entertainment gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Flutter Entertainment-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 35,89 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 54,26 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Flutter Entertainment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 35) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 37,43). Somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Flutter Entertainment-Aktie.

