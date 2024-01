Flutter Entertainment ADR Aktie: Was für ein Plan!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Flutter Entertainment-Aktie stattgefunden. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Flutter Entertainment-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Flutter Entertainment. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 155,2 EUR. Das bedeutet ein Abwärtspotential von -14,7 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 181,95 EUR. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Flutter Entertainment also ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Flutter Entertainment liegt derzeit bei 0 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,87 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Aktie von Flutter Entertainment im letzten Jahr eine Rendite von -35,89 Prozent, was 71,49 Prozent unter dem Durchschnitt von 35,6 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 25,22 Prozent, was bedeutet, dass Flutter Entertainment derzeit 61,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung rund um Flutter Entertainment auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Flutter Entertainment in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.