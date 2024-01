Flutter Entertainment ADR Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Hni":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken gegenüber dem Unternehmen Flutter Entertainment überwiegend positiv. Sieben Tage lang war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Flutter Entertainment in den sozialen Medien. Es hat weder eine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven noch zu negativen Diskussionen gegeben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Flutter Entertainment unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Flutter Entertainment liegt bei 34,17 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt für Flutter Entertainment bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Flutter Entertainment derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche. Der Unterschied beträgt 0,87 Prozentpunkte (0 % gegenüber 0,87 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.