Flutter Entertainment ADR Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Einschätzungen von Bankanalysen und die langfristige Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu berücksichtigen. Die Anzahl und die Veränderung der Stimmung in den Diskussionen über einen längeren Zeitraum geben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Eine Analyse zu Flutter Entertainment basierend auf diesen Faktoren zeigt, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Flutter Entertainment war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Bewertung der Analysten für Flutter Entertainment ergibt sich insgesamt als "Neutral", basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung in den vergangenen 12 Monaten. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Flutter Entertainment liegt bei 155,2 EUR, was einem prognostizierten Rückgang um -14,7 Prozent entspricht. Daher erhalten sie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Flutter Entertainment liegt aktuell bei 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs widerspiegelt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigt sich, dass überwiegend positive Meinungen über Flutter Entertainment in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.