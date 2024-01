Flutter Entertainment ADR Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Flutter Entertainment-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf einer Abweichung von -7,28 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage vom aktuellen Kurs. Auf der anderen Seite wird die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis als "Neutral" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage auf ähnlichem Niveau liegt (+2,24 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Flutter Entertainment ergibt sich als "Neutral", da in den vergangenen 12 Monaten 2 Buc, 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewetung mit "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 155,2 EUR, was einer Entwicklung um 0,42 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Flutter Entertainment-Aktie daher ein "Neutral"-Wert.

In Bezug auf die Dividende schüttet Flutter Entertainment eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,87 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 0,87 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".