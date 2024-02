Flutter Entertainment ADR Aktie: Jetzt geht’s rund!

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Flutter Entertainment-Aktie wurden 1 Einstufung als "Gut" und 3 als "Neutral" bewertet. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 176 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -98,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (168,65 GBP) aus fallen könnte. Daher lautet die abgeleitete Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält die Flutter Entertainment-Aktie daher von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die gleitende Durchschnittskurs der Flutter Entertainment beläuft sich mittlerweile auf 14.479,45 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 16.865 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +16,48 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 14.766,30 GBP, was einer positiven Bewertung von +14,21 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Flutter Entertainment derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 2,68. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,68 Prozent zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in Bezug auf Flutter Entertainment auf sozialen Plattformen überwiegend positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass Flutter Entertainment hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.