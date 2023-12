Flutter Entertainment ADR Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Flutter Entertainment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 166,63 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 152,65 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,39 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 149,31 EUR, was einem Abstand von +2,24 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Flutter Entertainment über einen längeren Zeitraum eine geringe Diskussionsintensität und kaum Änderungen im Stimmungsbild. Aus diesem Grund wird die Aktie sowohl hinsichtlich der Diskussionsintensität als auch der Stimmungsänderung als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses wird deutlich, dass Flutter Entertainment im Vergleich zur Durchschnittsrendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -35,89 Prozent erzielt hat, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 49,8 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Flutter Entertainment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (34,28 Punkte) als auch der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis (52,37 Punkte) bestätigen diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Flutter Entertainment-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs.