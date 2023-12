Flutter Entertainment ADR Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie der Flutter Entertainment wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht-Bewertungen vor. Auch für den letzten Monat gab es eine qualifizierte Analyse, die zu 1 Gut und 0 Neutral-Einstufungen führte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Basis. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 155,2 EUR, was einer Erwartung von -4,26 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 162,1 EUR liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz üblich sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Flutter Entertainment-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Flutter Entertainment derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.