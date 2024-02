Flutter Entertainment ADR Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Flutter Entertainment wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Flutter Entertainment. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 155,2 EUR, was einem Abwärtspotenzial von -14,7 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Flutter Entertainment eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 2,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Flutter Entertainment-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Flutter Entertainment in diesem Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 181,95 EUR eine Entfernung von +9,19 Prozent vom GD200 (166,63 EUR), was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 156,11 EUR, was einem Abstand von +16,55 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Flutter Entertainment-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt ein gemischtes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was als positiv bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem negativen Rating führt. Insgesamt erhält die Flutter Entertainment-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.