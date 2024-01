Flutter Entertainment ADR Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Flutter Entertainment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 166,75 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 160 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -4,05 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 150,37 EUR, was einem Abstand von +6,4 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Flutter Entertainment in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Es gibt keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie von Flutter Entertainment auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten waren 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist jedoch "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), mit einem erwarteten Kursziel von 155,2 EUR und einer Erwartung von -3 Prozent. Auf Basis aller Analystenschätzungen ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Flutter Entertainment liegt bei 34,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Neutral".