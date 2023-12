Flutter Entertainment ADR Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Flutter Entertainment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 13,9 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -49,8 Prozent für Flutter Entertainment führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 23,09 Prozent, wobei Flutter Entertainment 58,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erteilt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Anleger, die in die Aktie von Flutter Entertainment investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag von 0,96 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergab eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers von "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Auch die Bewertung aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht) mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 145,25 EUR und einem Abwärtspotenzial von -6,47 Prozent. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie von Flutter Entertainment.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Flutter Entertainment-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (36,96 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (36,09 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält Flutter Entertainment demnach eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf ihre Performance, Dividende, Analysteneinschätzung und den Relative Strength Index.