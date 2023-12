Flutter Entertainment ADR Aktie: Aus und vorbei!

Das Unternehmen Flutter Entertainment bietet aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Unterperformance von 0,96 Prozentpunkten bedeutet. Trotzdem fällt die Dividende des Unternehmens nur leicht niedriger aus, weshalb die Ausschüttungspolitik als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Flutter Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 18,37 Prozent, was auf eine Underperformance von -54,26 Prozent hindeutet. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 25,77 Prozent, wobei Flutter Entertainment 61,66 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Flutter Entertainment größtenteils positiv sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Flutter Entertainment nur wenig Aktivität aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

