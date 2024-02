Flutter Entertainment ADR Aktie: Augen auf!

Die Bewertung einer Aktie umfasst verschiedene Faktoren, darunter auch die sentimentale und kommunikative Entwicklung im Netz. Im Falle von Flutter Entertainment zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten relativ gering war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Entwicklung hin, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzungen für Flutter Entertainment sind gemischt, wobei institutionelle Analysten das Rating "Neutral" vergeben. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat, jedoch erwarten diese eine negative Kursentwicklung von fast 99 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Flutter Entertainment mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung, da sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige gleitende Durchschnitt einen Anstieg gegenüber dem Schlusskurs verzeichnen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung von Flutter Entertainment, wobei die sentimentale und kommunikative Entwicklung eher negativ ist, während die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.