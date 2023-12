Flutter Entertainment ADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktie des Unternehmens Flutter Entertainment wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet, um festzustellen, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Die Analyse des 200-Tage-Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert bei 166,59 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 155,3 EUR deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -6,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 149,35 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 155,3 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Flutter Entertainment daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Aktie abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die durchschnittliche Empfehlung für Flutter Entertainment aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotential von -6,47 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Aktie von Flutter Entertainment liegt bei 0 %, was im Vergleich zur Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag von 0,96 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Letztendlich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Flutter Entertainment.