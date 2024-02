Flutter Entertainment ADR Aktie: Alles nach Plan!

Für Flutter Entertainment gibt es gemischte Analysteneinschätzungen. In den letzten zwölf Monaten gab es eine gute, drei neutrale und eine schlechte Bewertung, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Aktie bei 151,33 GBP, was einem potenziellen Rückgang um 99,1 Prozent entspricht. Daher erhält sie insgesamt eine neutrale Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 19,9 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 22,92 für 25 Tage eine positive Dynamik des Aktienkurses, was zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit mit 16905 GBP 18,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was ebenfalls als gut eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen ist die Aktie mit einem Abstand von +17 Prozent zum GD200 gut bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen jedoch ein gemischtes Bild. Während die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, blieb die Diskussionsintensität unverändert. Daher erhält die Aktie insgesamt ein schlechtes Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Flutter Entertainment-Aktie, mit positiven Signalen aus dem RSI und der technischen Analyse, aber einem negativen Sentiment und Buzz.

