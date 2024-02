Flushing Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Flushing-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von einem Analysten mit "Gut" bewertet. Es gab keine Aktualisierungen in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17 USD, was einen Anstieg um 25,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,58 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen wurde. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Flushing-Aktie eine Performance von -13,39 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche eine Underperformance von -12,63 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite von Flushing um 151551,22 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen stärker beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Flushing-Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating, während die Anleger-Stimmung neutral ist. In Bezug auf den Branchenvergleich und das Sentiment und Buzz wird die Aktie jedoch mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.