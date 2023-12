Flushing Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie von Flushing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,37 Prozent erzielt, was 24,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,69 Prozent, und Flushing liegt derzeit 15,68 Prozent darunter. Aufgrund dieser unterdurchschnittlichen Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Flushing diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Flushing vergeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 16,61 USD erwarten sie eine Entwicklung von 2,35 Prozent und ein mittleres Kursziel von 17 USD. Daher erhalten sie insgesamt die Bewertungsstufe "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Flushing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,53 auf, was 15 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien das Rating "Gut".