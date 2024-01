Flushing Aktie: Das liegt auf Eis

Die Flushing-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Flushing eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als üblich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Flushing insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Flushing liegt bei 47,5, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Flushing eine Dividendenrendite von 6,91 % aus, was 131,91 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.