Flushing Aktie: Was kann da noch kommen?

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für die Flushing-Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Flushing diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Flushing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,89 USD. Der letzte Schlusskurs von 13,34 USD weicht davon um -3,96 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 15,59 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 13,34 USD um -14,43 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Flushing-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Flushing-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite von Flushing mit -27,72 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") um mehr als 31 Prozent darunter liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,51 Prozent, was bedeutet, dass Flushing auch hier mit 25,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.