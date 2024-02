Flushing Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Flushing-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 13,84 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (13,66 USD) um -1,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 15,69 USD, was einer Abweichung von -12,94 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Flushing mit einer Dividendenrendite von 5,29 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (139,02 %) niedriger. Die Differenz von 133,74 Prozentpunkten führt daher zu der Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flushing einen Wert von 14 auf, während der Branchendurchschnitt bei 16,63 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung der Flushing-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergab 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Flushing-Aktie liegt bei 17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 13,66 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 24,45 Prozent. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen für die Flushing-Aktie.