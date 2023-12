Fluor ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluor":

Der Aktienkurs von Fluor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 13,9 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fluor mit einer Underperformance von -1,94 Prozent abschneidet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 26,63 Prozent, wobei Fluor 14,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Fluor in dieser Kategorie neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fluor beträgt der 7-Tage-RSI 27,96 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,74, dass Fluor überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger hat auch Auswirkungen auf die Aktienkurse. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Fluor untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer vor allem negative Themen rund um Fluor aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs von Fluor mittlerweile 32,64 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 39,67 USD hat. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einer Distanz von +21,54 Prozent zum GD200 als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 36,55 USD, was einer Distanz von +8,54 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating bedeutet. Insgesamt wird die Gesamtnote für Fluor daher als "Gut" eingestuft.