Fluor Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Fluor":

Der Relative Strength Index (RSI) der Fluor-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Fluor-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Aktie von Fluor im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen schlecht ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 17,01 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industrie-Sektor liegt die Rendite der Fluor-Aktie deutlich darunter, mit nur 11,97 Prozent im Vergleich zu 403,85 Prozent der Bauwesen-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Fluor zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Fluor-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Fluor-Aktie anhand des RSI, der Dividendenrendite, des Branchenvergleichs und des Sentiments eher schlecht abschneidet. (222 words)