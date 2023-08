Fluor Aktie: Das gab es noch nie!

Für die Aktie Fluor stehen per 26.08.2023, 06:06 Uhr 33.72 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Fluor zählt zum Segment "Bauwesen".

Fluor haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 403,62 ist die Aktie von Fluor auf Basis der heutigen Notierungen 997 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (36,8) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Fluor hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.57%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche beträgt -3,57. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fluor-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die Fluor ist mit einem Kurs von 33,72 USD inzwischen +7,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,01 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.