Fluor Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Analyse von Fluor durch institutionelle Analysten ergab in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung, wobei die Bewertung "Gut" dominierte. Im Vergleich dazu gab es keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Der aktuelle Kurs von 39,51 USD wurde von den Analysten als neutral betrachtet, mit einer erwarteten Entwicklung von -3,82 Prozent und einem mittleren Kursziel von 38 USD. Insgesamt bewerteten institutionelle Analysten den Titel als "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fluor einen Wert von 115,21, was deutlich über dem Branchenmittel im Bauwesen von 31,18 liegt. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ für Fluor. In den letzten zwei Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Fluor im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,97 Prozent, was jedoch 135,41 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Im Bereich des Bauwesens liegt die Aktie sogar 228,12 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

