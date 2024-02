Fluor Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der Fluor-RSI 34,44, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 34,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Fluor wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 3 Analystenbewertungen für die Fluor-Aktie abgegeben, wovon 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 38 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse erhält die Fluor-Aktie eine "Gut"-Bewertung sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.