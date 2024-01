Fluor Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Fluor":

Fluor-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Fluor Corporation weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche.

Bei der Einschätzung des Aktienkurses spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Stimmung rund um Fluor auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl von Kommentaren negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung rund um Fluor in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Fluor-Aktie mit 37,89 USD um 1,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +15,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.