Fluor Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Fluor":

Fluor schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 17,01 Prozentpunkte. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik als "schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fluor liegt bei 403,62 und ist deutlich höher als das Branchenmittel von 29,4. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "schlechte" Empfehlung.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Fluor. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich positiv, daher erhält die Aktie eine "gute" Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Fluor ist normal, was zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "gutes" Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fluor beträgt auf 7-Tage-Basis 71,85 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder über- noch verkauft und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt wird Fluor in dieser Analyse als "schlecht" bewertet.