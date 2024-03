Fluor Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Fluor":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Fluor wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,25 Punkten, was bedeutet, dass die Fluor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50,07), daher erhält sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fluor mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,61%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Fluor-Aktie aktuell als "Neutral" auf der Grundlage von 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält Fluor insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Fluor aufgrund des RSI, der Dividendenrendite, der Analysteneinschätzung und der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.