Fluor Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Fluor-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 32,76 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (39,82 USD) um +21,55 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 36,94 USD, was einer Abweichung von +7,8 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Fluor-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Von insgesamt zwei Bewertungen liegen eine "Gut" und eine "Neutral" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Fluor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 38 USD angesiedelt, was einer möglichen Performance von -4,57 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fluor bei 115,21, was über dem Branchendurchschnitt von 31,13 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Einschätzung für die Aktie führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.