Fluor Aktie: Finger Weg!

Fluor, ein Unternehmen im Bauwesen, weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 16,95 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Fluor wird nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beurteilt. Analysen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Fluor in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor liegt die Rendite von Fluor um 1373 Prozentpunkte niedriger bei 11,97 Prozent. Die "Bauwesen"-Branche erreicht eine mittlere Rendite von 2311,42 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Fluor mit 2299,46 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fluor liegt bei 115,21, was 268 Prozent höher ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (31,35). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Sicht der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht".