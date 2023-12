Fluoguide AS Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Fluoguide A- wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Fluoguide A- blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Fluoguide A- bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Fluoguide A- daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Fluoguide A--Aktie ein Durchschnitt von 7,33 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5 EUR, was zu einer "-Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,05 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "-Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fluoguide A--Aktie damit für die einfache Charttechnik eine "-Schlecht"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fluoguide A- ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fluoguide A--Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.