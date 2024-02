Fluoguide AS Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI des Fluoguide A- liegt bei 73,08 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 70,59, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie der Fluoguide A- als "Neutral" einzustufen ist.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Fluoguide A- bei 6,75 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 4,34 EUR liegt, was einem Abstand von -35,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt führen die verschiedenen Bewertungskriterien zu dem Gesamtbefund, dass die Aktie von Fluoguide A- bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.