Fluidra Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass Fluidra in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung verzeichnet. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Fluidra vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fluidra-Aktie bei 18,8 EUR liegt, was einer Entfernung von +4,62 Prozent vom GD200 (17,97 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 18,49 EUR, was einem Abstand von +1,68 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Fluidra-Aktie daher auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Fluidra liegt derzeit bei 62,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 46,38, was ebenfalls zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt wird Fluidra in Bezug auf den RSI daher mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Fluidra in den vergangenen zwei Wochen von den privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Fluidra.