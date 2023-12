Fluidra Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Diskussionen über Fluidra auf den Social-Media-Plattformen geben derzeit ein eher positives Bild von der Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen wider. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt überwiegend positive Meinungen und Themen zu dem Wert geäußert, was zu dem Urteil unserer Redaktion führt, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem langfristigen Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Fluidra in Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) und den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage als positiv einzustufen ist. Der Abstand zum GD200 beträgt +8,35 Prozent und zum GD50 +7,44 Prozent, was zu dem Gesamtbefund "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Fluidra-Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fluidra.