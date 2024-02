Fluidra Aktie: Ist es das gewesen?

Die Diskussionen über Fluidra in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Fluidra bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität war mittel und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fluidra liegt bei 30,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 31,06 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fluidra aktuell bei 18,58 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 21,32 EUR, was einer positiven Differenz von +14,75 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine positive Differenz von +10,12 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund somit "Gut".