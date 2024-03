Fluidra Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluidra":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Fluidra liegt bei 32,63, was auf eine als neutral betrachtete Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Fluidra daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen bei Fluidra keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fluidra-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,02 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 22,18 EUR weicht somit um +16,61 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 20,33 EUR eine Abweichung von +9,1 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fluidra-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fluidra von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.