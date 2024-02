Fluidra Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger hinsichtlich der Fluidra-Aktie, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) für die Fluidra-Aktie liegt bei 47,56 und für den RSI25 bei 27,42. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Fluidra-Aktie liegt bei 18,64 EUR, während der aktuelle Kurs bei 21,14 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,41 Prozent und zum GD50 +8,3 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen zum Unternehmen geäußert wurden. Auch negative Themen rund um den Wert wurden vermehrt angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung bezüglich der Fluidra-Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.