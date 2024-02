Fluidigm Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Dividendenrendite von Standard Biotools liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 % für "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 2,52 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Standard Biotools eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Standard Biotools mit -21,71 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" kommt auf eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent, wobei Standard Biotools mit 13,55 Prozent darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Standard Biotools insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 68,07 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Standard Biotools damit eine "Gut"-Bewertung.