Fluidigm Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Standard Biotools-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 2,23 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,12 USD, was einem Unterschied von -4,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,18 USD zeigt einen nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden Schlusskurs (-2,75 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Standard Biotools-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussion im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate für Standard Biotools. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Schlecht" zugeordnet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Standard Biotools weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche und dem "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete Standard Biotools eine Underperformance von -41,82 Prozent bzw. 46,64 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.