Fluicell AB Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Fluicell-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,57 SEK verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,55 SEK, was einer Abweichung von -64,97 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,73 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -24,66 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fluicell-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Aktivität und Stimmungsänderung bezüglich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Fluicell deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral" ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Fluicell in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Analyse der Stimmungen auf den sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Fluicell-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung zu, basierend auf den Werten von 33,09 für RSI7 und 56,32 für RSI25.

Insgesamt ergibt sich also für die Fluicell-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik und die Stimmung der Anleger, sowie eine "Neutral"-Empfehlung im Hinblick auf den Relative Strength-Index.