Fluicell AB Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Fluicell-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,38 SEK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,589 SEK, was einem Unterschied von -57,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,62 SEK wird analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fluicell-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fluicell eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Stimmung herrschte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell, in den vergangenen ein, zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Fluicell also eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fluicell liegt bei 7,78, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fluicell. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Fluicell unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.