Fluicell AB Aktie: Ruhig bleiben!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Fluicell auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Fluicell in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fluicell-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,51 SEK weicht um -47,48 Prozent vom aktuellen Kurs (0,793 SEK) ab. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,73 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+8,63 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage für die Fluicell-Aktie hat einen Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 50,68, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fluicell.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Fluicell zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.