Fluicell AB Aktie: Die Bären zittern!

Die Fluicell-Aktie wird in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 0,31 SEK für den Schlusskurs bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,369 SEK, was einem Unterschied von +19,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,34 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,53 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fluicell-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Fluicell aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb dagegen unverändert. Insgesamt erhält Fluicell in diesem Bereich daher eine "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Fluicell. In den vergangenen Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fluicell-Aktie aktuell mit einem Wert von 80,2 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.