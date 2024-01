Flugzeug fängt Feuer bei Landung auf Tokioter Flughafen

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

TOKIO (dpa-AFX) - Ein Passagierflugzeug ist bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Brand geraten. Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS war am Dienstagabend (Ortszeit) zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen. Beim Landeanflug war das Flugzeug der Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Sehr wahrscheinlich sei die Maschine auf dem Flughafen mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen, meldete TBS. Es gebe Informationen, wonach alle mehr als 300 Passagiere und Besatzungsmitglieder die Maschine verlassen konnten.

Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Es war ein riesiger Feuerball zu sehen, als die aus Hokkaido im Norden Japans kommende Maschine mit der Flugnummer 516 auf der Landebahn aufsetzte. Es habe eine Explosion gegeben, hieß es. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt, es traten im Folgenden weiter Flammen und Rauchwolken aus./ln/DP/mis