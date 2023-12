Flughafen Zuerich Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

Der Aktienkurs des Flughafens Zürich hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 8,65 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,08 Prozent für den Flughafen Zürich bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor hat der Flughafen mit einer durchschnittlichen Rendite von 5,92 Prozent im letzten Jahr um 11,8 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält der Flughafen Zürich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um den Flughafen Zürich in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen über den Wert geäußert und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Auf Basis dieser Beobachtungen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist der Flughafen Zürich derzeit eine Dividendenrendite von 1,42 % auf. Diese liegt jedoch unter dem Branchendurchschnitt ("Verkehrsinfrastruktur") von 5,81 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Flughafens Zürich bei 19,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,55 liegt. Aus dieser Perspektive ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.