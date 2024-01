Flughafen Zuerich Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Flughafens Zürich ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den Foren und sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in den Gesprächen der letzten ein bis zwei Tage, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat der Flughafen Zürich im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,72 Prozent erzielt, was 12,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 10,12 Prozent, wobei der Flughafen Zürich aktuell 7,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Allerdings schüttet der Flughafen Zürich im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" niedrigere Dividenden aus, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Flughafens Zürich liegt bei 19,46, was 42 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 33. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.