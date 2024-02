Flughafen Zuerich Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

Der Aktienkurs des Flughafens Zürich verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,43 Prozent, was eine Outperformance von +2,63 Prozent im Branchenvergleich für die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche bedeutet. Im Gegensatz dazu erzielte der "Industrie"-Sektor nur eine mittlere Rendite von 0,72 Prozent im letzten Jahr, wobei der Flughafen Zürich um 8,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält der Flughafen Zürich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet der Flughafen Zürich derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur, mit einem Unterschied von 3,65 Prozentpunkten (1,38 % gegenüber 5,02 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) des Flughafens Zürich liegt bei 17,44, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, steht bei 37,24 und signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie des Flughafens Zürich als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,18 insgesamt 3 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur mit 19,7. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".