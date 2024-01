Flughafen Zuerich Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Flughafen Zurich. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 37,14 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 66,18 neutral. Insgesamt wird die Aktie für beide RSI-Werte als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) ist Flughafen Zurich aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,46 liegt, was 42 Prozent unter dem Branchen-KGV von 33,6 liegt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von Flughafen Zurich mit 178,3 CHF +1,08 Prozent entfernt vom GD200 (176,4 CHF), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 180,11 CHF, was wiederum auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Flughafen Zurich-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Flughafen Zurich verzeichnet, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Flughafen Zurich auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.